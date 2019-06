Trouwe vriendinnen Janny en Henny hebben elkaar een beetje grootgebracht

Henny: ,,We bellen elkaar minstens twee keer per week. Gisteren nog, om onze jurkjes op elkaar af te stemmen voor de foto.”

Janny: ,,Dat was vroeger wel anders. Toen mijn man en ik hier kwamen wonen hadden we een jaar lang geen telefoon. De centrale was vol!”

Henny: ,,Jullie kwamen in 1974 vanuit Leusden naar Hooge Zwaluwe en jij werd mijn collega. Je kende nog niemand. Ik kende dat gevoel, was hier zelf net vanuit Hoeksewaard komen wonen.”

Janny: ,,Al snel klaverjasten we wekelijks, met onze mannen.”

Henny: ,,Zij raakten ook goed bevriend.Al snel gingen we met elkaar op vakantie.”

Janny: ,,Zwitserland, Ardennen, Duitsland, lekker met de auto. Eerst zonder kinderen, later met."