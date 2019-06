Trotse Dongense veteraan Harrie van Dijk krijgt alsnog Mobilisatie- en Oorlogskruis

Harrie van Dijk is de laatste van een groep van tien Dongenaren die - vlak na de bevrijding in oktober 1944 - zich begin 1945 meldde om met het legerfront met Engelsen mee te trekken Duitsland in.

De kleine genie-eenheid, hij was met zijn 18 jaar veruit de jongste, hielp wegen en bruggen repareren. ,,Ik was kwaad op de Duitsers, want ze hadden mijn broer gevangen genomen. Ik wilde helpen om hem te bevrijden'', zegt de hoogbejaarde met rasperige stem. De gezondheid is niet best. De voormalig machinist van de melkfabriek is zwaar hartpatiënt en erg kortademig.

Feestelijk tintje

Van Dijk kreeg felicitaties van onder meer burgemeester Marina Starmans, die net als de zoon en dochter van de veteraan, zag hoe luitenant-generaal Hans van Griensven het ereteken uitreikte. Daarmee kreeg de reünie van de Dongense veteranen op het militair complex een extra feestelijk tintje.

,,Harrie van Dijk werd twee jaar geleden 'ontdekt' in de Volckaert'', zegt Ton Kolsteren, voorzitter Militaire Veteranen Dongen. ,,We hoorden dat hij van begin 1945 tot mei 1946 bij het korps genietroepen en pioniers heeft gediend. Papieren en foto's had hij nog'', vertelt Kolsteren. De aanvraag hem als veteraan te erkennen had hij snel geregeld. ,,Twee weken later belde Harrie trots op: Ik ben veteraan."

De andere veteranen namen hem direct in hun midden op. Kolsteren vertelt hoe bijzonder de uitreiking van het ereteken is aan de Dongense veteraan.

,,Vorig jaar werden 150 Oorlogs- en Mobilisatiekruisen toegekend. Slechts drie van deze alsnog erkende veteranen leefden nog. Daarom had minister van Defensie Ank Bijleveld bij Harrie zaterdag tijdens de Nationale Veteranendag in de Ridderzaal in Den Haag zelf het ereteken willen opspelden. Helaas laat zijn gezondheid dat niet meer toe.”

Ingestorte brug

Van Dijk denkt nog vaak terug aan de oorlogstijd. ,,Ik heb dingen gezien, jongens die verbrand waren, gewonde soldaten die terugkwamen van het front, vreselijk."