Trillingen rond spoor Dorst houdt gemoederen bezig in politiek Oosterhout

NAC-supporters lanceren stemwijzer: 'Hier gaan we de politiek aan houden'

5 maart BREDA - NAC moet niet meer in Zundert, maar in Breda trainen. En het uitvak in het stadion moet vriendelijker. Alle dertien politieke partijen in Breda zijn het daar unaniem over eens, zo blijkt uit een heuse NAC-stemwijzer van Fanzine De Rat. ,,We gaan ervan uit dat deze onderwerpen de komende raadsperiode op de agenda komen.''