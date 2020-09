Trekker en auto botsen in Made, bestuurster naar ziekenhuis

Fors minder huwelijken in West-Bra­bant: bekijk hier het aantal in jouw gemeente

13 september Geen bruidsboeketten gooien en elkaar het ja-woord geven: er is de afgelopen maanden fors minder getrouwd in West-Brabant. In de meeste gemeenten gaat het om een daling van dertig tot veertig procent ten opzichte van een jaar eerder.