Treinverkeer rondom Lage Zwaluwe stilgelegd vanwege defecte goederentrein

Uitzicht op het kanaal: nieuwe fase in bouw Slot­jes-Mid­den

17 februari OOSTERHOUT - Het was een heikel punt in de plannen voor het nieuwe Slotjes-Midden, de ‘volksbuurt’ in Oosterhout-Zuid. Behielden de kanaalbewoners hun uitzicht op het heilige water? Volgens de betrokken partijen is de belofte met de bouw van een complex in Wilhelmina-Oost ingelost.