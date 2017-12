Treinen zorgen in Dorst voor heftigere trillingen: 'Die scheur zat hier nog niet'

DORST - Sinds april dit jaar trilt de grond in Dorst wat harder als er een trein door het dorp raast. Met schade aan huizen tot gevolg. Enkele omwonenden hebben al contact opgenomen met spoorbeheerder ProRail, maar nog zonder succes. ,,Die scheur zat eerst nog niet in mijn huis."

Wanneer het gebeurt, weten ze exact, maar naar de oorzaak van de hevige trillingen is het nog gissen voor Dion van der Sanden en Kees van Es. De twee wonen direct aan de spoorwegovergang in de Spoorstraat in Dorst. Beiden al decennia, dus een voorbijrazende trein zijn ze wel gewend.

Heviger

Maar de trillingen die zij - en met hen nog zes buren - sinds april van dit jaar ervaren, gaan alle perken te buiten en zijn heviger dan voorheen. ,,Ik heb dit in de veertig jaar dat ik hier woon nog nooit gevoeld", zegt Van Es.

Per uur passeren zo'n 24 verschillende treinen Dorst. Sinds april zorgt één specifieke combinatie voor de trillingen. ,,De passagierstreinen met een locomotief aan de voor- en aan de achterkant", zegt Van Es. ,,Van de sprinters en de goederentreinen hebben we geen last."

Postem

Hij en Van der Sanden kwamen erachter door simpelweg een tijdje te posten bij de spoorwegovergang. Met hun klacht stapten ze naar ProRail, het bedrijf dat het spoor in Nederland beheert. ,,Aanvankelijk wilde ProRail nog naar ons luisteren, inmiddels reageert ze niet meer op mijn mails", zegt Van der Sanden.

In een van zijn slaapkamers zit inmiddels een enorme scheur in twee muren, van het plafond tot aan de vloer. ,,Goed, ik woon in een oud huis, maar die scheur zat er voor april nog niet."

Muur

Nadat hij voor het eerst contact zocht met ProRail, kwam een medewerker van onderaannemer BAM een kijkje nemen. ,,Hij zei tegen me: Het spoor is op dit deel zeker 1 tot 1,5 centimeter afgesleten. Het ligt voor honderd procent zeker aan de rails dat jullie nu zwaardere trillingen voelen", herinnert Van Es. Ook in zijn huis zit inmiddels een scheur in een muur.

Maar of het daadwerkelijk de rails is, weten ze nog niet in Dorst. Begin mei kreeg Van der Sanden namelijk een mail van ProRail waarin stond dat in april de rails was gecontroleerd en 'er geen defecten aan het spoor gevonden zijn'. Ook op een vervolgmail van Van der Sanden kwam een antwoord dat hem en de buurt niet verder hielp.

Specifieke

ProRail stelde daarin dat de buurt contact moet opnemen met de NS, omdat 'de hinder zich alleen voordoet bij een specifieke trein van de NS'. Deze week zocht Van der Sanden contact met de NS. Op vragen van deze krant kon de NS vrijdag nog geen antwoorden geven.

Ondertussen zoekt de buurt zijn heil bij de politiek en hoopt ze dat de gemeente Oosterhout drukt uitoefent op de NS. ,,We hopen ook dat ProRail zelf komt kijken om te ervaren hoe het hier trilt."

Nieuwsapp

Download de gratis nieuwsapp van BN DeStem en blijf zo altijd en overal op de hoogte van het laatste (sport)nieuws. 24 uur per dag al het nieuws uit uw buurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Gratis, overzichtelijk en snel! Download de app hier voor iOS en hier voor Android!