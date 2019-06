Traumahelikopter opgeroepen voor zwaargewonde fietsster in Gilze

Automobi­list rijdt slingerend door Raamsdonks­veer, rijbewijs al bijna 10 jaar ongeldig

11:26 RAAMSDONKSVEER - Een 39-jarige automobilist uit Oosterhout is woensdag rond 02.00 uur opgepakt in Raamsdonksveer. De man reed slingerend over de Monnikenweg en trok daarmee de aandacht van de politie.