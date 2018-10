Trauma na ontvoering? Verdachte moord Laura Korsman (24) mishandelde eerder een ex

De man die verdacht wordt van de moord op studente Laura Korsman deze zomer, heeft eerder een ex-vriendin bedreigd, gestalkt en mishandeld. Daarvoor is hij in 2011 tot een taakstraf veroordeeld.

Dat bevestigen meerdere bronnen tegenover het AD. Zamir M. stond in april 2011 voor de rechter voor geweldpleging. In oktober en november 2010 had hij zijn toenmalige vriendin meerdere keren mishandeld en met een mes bedreigd. Daarvoor kreeg hij een taakstraf, een contactverbod en een deels voorwaardelijke straf. Later is hij nog enkele keren voor de rechter verschenen, omdat hij tijdens zijn proeftijd opnieuw in de fout ging. Wat hij toen misdaan heeft, is niet meer te achterhalen.

De moeder van de 31-jarige verdachte heeft tegenover het AD verklaard dat haar zoon een tikkende tijdbom was die een keer moest afgaan, maar dat zou volgens haar komen door een traumatische ervaring die hem in 2015 overkwam. Toen werd Zamir ontvoerd en mishandeld door leden van de motorbende Catervarius, die nog geld van hem tegoed zouden hebben. Het ging om 150 euro die hij nog moest betalen voor zijn beveiliging toen hij werkte als deejay Sam Gonzalez.

Urine drinken

De bendeleden namen hem mee naar hun clubhuis in Benschop, waar ze hem martelden. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd, werd met een bijl op zijn knieën geslagen en moest urine drinken. Zamir was door dit voorval volgens zijn moeder zwaar getraumatiseerd en volgde daarvoor therapie. Hij was angstig en agressief. Een boom van een kerel die tegen het plafond vloog bij het minste of geringste, aldus zijn moeder.

Zij was bang dat er ooit een explosie in zijn hoofd zou plaatsvinden. Dat moet volgens haar gebeurd zijn toen Laura Korsman in juni met messteken om het leven werd gebracht.

Straatverbod

Verpleegkunde-studente Laura Korsman (24) had haar relatie met Zamir enkele weken voor haar dood beëindigd. Hij ging haar vervolgens stalken en werd daarvoor in juni drie dagen in de cel gezet. Daarna kreeg hij een straat- en contactverbod voor de Bosboomstraat in Utrecht, waar Laura in een studentenhuis woonde. Dat verbod overtrad hij regelmatig.

Korsman had van de politie zelfs een alarmknop gekregen om de wijkagent te waarschuwen als de verdachte toch aan de deur zou komen. Dat bleek niet afdoende: op woensdagmorgen 11 juli werd Laura dood gevonden in haar huis, om het leven gebracht met meerdere messteken. Enkele uren later werd Zamir M. in zijn woonplaats Nieuwegein opgepakt.