Trapveldje Lage Zwaluwe nu veilig nadat eerder paal naar beneden viel: ‘Je moet er niet aan denken dat er een kind geraakt zou zijn’

Gemeente­raad schiet plan biomassa­cen­tra­le Gilze af

20:57 GILZE - Zes van de zeven politieke fracties in de gemeente Gilze en Rijen voelen niets voor een houtgestookte biomassacentrale op industrieterrein De Broekakkers in Gilze. Ze vinden dat het college van B en W eerst een zogeheten warmtevisie op tafel moet leggen voordat over dit soort initiatieven wordt gesproken.