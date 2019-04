Transformatorhuisje in brand in Dongen, nog 250 huishoudens zonder stroom

24 uur darten voor goed doel in Lage Zwaluwe: 6.000 euro voor ‘Harold van Zundert’

10:18 LAGE ZWALUWE - Ruim zesduizend euro, dat is het bedrag dat de Harold van Zundert Stichting zondag in ontvangst mocht nemen. Het bedrag is bij elkaar gebracht door 18 darters in café 't Roer Om in Lage Zwaluwe. Het toernooi, georganiseerd door Elise Polak, was ter nagedachtenis aan de tien jaar geleden verongelukte Van Zundert.