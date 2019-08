Trammelant over bouwplannen in Oosterhoutse Heilige Driehoek

De onrust wordt ingegeven door verschillende ontwikkelingen. Zo was het de afgelopen tien jaar redelijk rustig in het gebied. Nu de crisis voorbij is, worden er naast de uitbreiding van de begraafplaats, een aantal woningen gebouwd waar al in het bestemmingsplan van 2009 toestemming voor is gegeven. Andere mensen met een lapje grond wagen nu ook een poging. Volgens de ambtenaren die de informatieavond verzorgen, is er niet zo veel aan de hand, omdat het om een paar kleinschalige initiatieven gaat.