Trailrunners kunnen los op Vrachelse Heide in Oosterhout

Oosterhout heeft met de Vrachelse Heide een prachtterrein voor trailrunners binnen de grenzen. Niessen: ,,De diversiteit is heel prettig. Je hebt mul zand, heuveltjes, singletracks (hele smalle zandpaadjes, red.), veel bochtenwerk.’’



Elk jaar kunnen trailrunners bij de Oosterhoutse Trail kiezen uit 3 afstanden: ongeveer 8, 16 en 23 kilometer. De exacte afstanden en routes verschillen steeds een beetje, maar veel langer dan die 23 à 24 kilometer zal de langste afstand nooit worden. ,,Daarna word je beperkt door de omvang van dit bos. Anders moeten lopers vaker een weg over, en dat willen we niet.’’



Nieuw dit jaar: een korte trailafstand voor jonge lopers (12-16 jaar), die zo kunnen proeven van de sport. En een hindernisbaan op de baan bij Scorpio, ook voor een jonge doelgroep (5-16 jaar). Vermonden: ,,We hopen de jeugd enthousiast te maken. Die proberen we sowieso aan het sporten te krijgen, liefst in de buitenlucht. Maar als dit aanslaat, helpt dat ons ook om dit evenement op langere termijn in stand te kunnen houden.’’