Tractors by Night steeds drukker in Made, ook in de polder

Licht in duisternis

Tractors by Night ving vrijdagmiddag om half 6 aan in Terheijden. Via Wagenberg, Made, Drimmelen, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe keerde de stoet rond half 10 terug naar Made. Op de hoek van de Koekoekweg - Amerweg en Hamseweg nabij Lage Zwaluwe staan zo'n dertig mensen in de duisternis te wachten. ,,Dit is het allerdonkerste plekje van de route en dan is deze stoet op haar mooist", legt Jurgen van Meel uit Made uit. Hij en zijn familie komen al jaren naar deze plek; vanuit hier zie je de tractoren ook al geruime tijd in al haar praal aankomen. Twee verkeersregelaars moeten er hier voor zorgen dat het verkeer niet in het gedrang komt. ,,De mooiste was nummer drie, de tractor van mijn oom Peter. En halverwege was nog een hele mooie met heel veel verschillende lichtjes", schetst zoon Kenji van Meel (9). Zijn vader vond het dit jaar eigenlijk wat te kort. ,,Ik vond het precies goed", klappertandt Kenji.