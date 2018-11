Tractors by night in Drimmelen zó populair dat ze dranghekken nodig hebben

DRIMMELEN - ,,Het is één groot feest langs de kant van de weg. Overal staan partytenten, vuurkorven en barbecues. Mensen gebruiken deze gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen”, aldus Johan Halters van Recreatieboerderij Johan en Caroline in Wagenberg.

Hij houdt zich sinds de oprichting al bezig met het organiseren van de tocht Tractors by night, dé Nieuwjaarsborrel bij uitstek, waarbij verlichte trekkers en andere landbouwvoertuigen door de kernen van de gemeente Drimmelen rijden. De 13de editie staat gepland op vrijdag 4 januari.

Hulp

Het is een populair evenement in de regio. Halters: ,,Het aantal deelnemers ligt jaarlijks rond de 35 stuks. Een prima aantal voor de duur van de tocht. Het aantal toeschouwers daarentegen neemt juist nog altijd toe. Vorig jaar was het zo druk dat we dit jaar hulp aan de gemeente hebben gevraagd.”

Verkeersregelaars

Dranghekken en professionele verkeersregelaars. Die zijn nodig om alles veilig te laten verlopen volgens Halters. ,,Vorig jaar zag je problemen ontstaan bij het parkeren. Ook was het op sommige locaties zo druk dat ik er bijna niet doorheen kwam met de trekker. Dit kan gevaarlijk zijn.”

De gemeente opperde dat Halters hiervoor subsidie kan aanvragen. ,,Dat hoeft niet van ons. We hebben enkele sponsoren en samen met het inschrijfgeld krijgen we het ieder jaar weer rond. De inkomsten gebruiken we voor de organisatie en de maaltijden voor de vrijwilligers. Subsidie hebben we niet nodig, maar mankrachten.”

Route

De tocht begint vrijdag 4 januari om 17.30 in Terheijden en gaat dan via Wagenberg naar Made, Lage Zwaluwe en Hooge Zwaluwe om vervolgens weer terug te keren in Made. Via de Facebookpagina Vrienden Van D’n Amerkant is de route live te volgen.

Tractors gezocht

De organiserende vereniging D’n Amerkant, is nog op zoek naar mensen die met hun tractor (of ander landbouwvoertuig) willen meerijden. Deelname kost 10,00 euro per voertuig. Aanmelden kan per mail via denamerkant@gmail.com of telefonisch via 076-5934503.

Volledig scherm Archieffoto Tractors by night Drimmelen © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Volledig scherm Archieffoto Tractors by night Drimmelen © Foto: Ramon Mangold

Volledig scherm Archieffoto Tractors by night Drimmelen © RENE SCHOTANUS