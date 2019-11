Tractors by Night Drimmelen maakt doorstart

CDA West-Bra­bant zet toekomst ‘stikstof­co­a­li­tie’ op scherp: ‘Stap maar op. Dat is de consequen­tie’

15:16 WOENSDRECHT/DEN BOSCH - ,,Zo laat je dus je volledige achterban in de steek.’’ Jeffrey van Agtmaal, CDA-wethouder in Woensdrecht, is op zijn zachtst gezegd niet erg blij met de draai die zijn partijgenoten in Provinciale Staten vorige week vrijdag hebben gemaakt in het Brabantse stikstofdebat. Erger nog, de complete CDA-afdeling Woensdrecht is zo ernstig teleurgesteld, dat de leden zich de vraag stellen of ze nog wel verder kunnen ‘met dit CDA Brabant’.