Traaise Triatlon: zwemmen, fietsen en rennen met een rauw ei

En dan allemaal met een rauw ei. ,,Een grap, natuurlijk", lacht een van de organisatoren, Angela Otjens. De triatlon begint volgens haar 'een beetje uit de hand te lopen', zij het op een goede manier. ,,Het idee voor de triatlon begon hier, in café Ons Huis. In het dorp wordt ook de echte triatlon gehouden, maar zo'n sportieve uitdaging is niet voor iedereen haalbaar. Dus dachten we: laten we er een organiseren waar iedereen aan mee kan doen."