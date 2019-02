Touwtrekken over ontsluiting bij Heistraat Oosteind

Tijdelijke ontsluiting

Volgens de gemeente Oosterhout kan de aanleg van de nieuwe N629 tussen Dongen en Oosterhout nog wel even duren. Om die reden wil de gemeente een tijdelijke ontsluiting van het nieuwe, twintig hectare grote bedrijventerrein op de huidige N629 (Heistraat) aansluiten, zo bleek maandag tijdens een rechtszaak in Den Haag. In ieder geval waren voor- en tegenstanders het er over eens dat de ontsluiting van Everdenberg-Oost via de smalle Heikantsestraat onmogelijk is.