Tot 9 jaar cel voor Syrische vluchtelingen uit Oosterhout die vochten voor terreurorganisatie

Rijense Handbalver­e­ni­ging vreest dakloos te worden

7:00 RIJEN - In een brandbrief aan de eigen leden en aan alle politieke partijen trekt de Rijense Handbal Vereniging (RHV) aan de bel. De club met 150 leden, waaronder veel jongeren, dreigen hun clubhuis te verliezen en dakloos te worden. ,,We zijn erg bezorgd, want zo haal je de basis weg onder een bloeiende vereniging”, zegt voorzitter Peter Seelt. De PvdA stelt vragen aan B en W.