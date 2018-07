Topwielrennen in Oosterhout met de BeNe Ladies Tour

Aan het vertrek van de 3,9 kilometer lange proloog verschijnen verschillende namen uit de wereldtop. Met Belgisch Kampioen Jolien D’Hoore en Marianne Vos als blikvangers. Het zijn de enige Nederlandse kilometers van de koers, die de dagen daarop in Merelbeke, Sint-Laureins en Zelzate wordt verreden.

Start en finish

De start en finish zijn in de Torenstraat, ter hoogte van theater de Bussel. Het rennerskwartier komt bij het Santrijnhof. ,,We willen het zo compact mogelijk houden, dat maakt het sfeervoller", zegt Ad Jespers van de stichting PromOosterhout.



Liever nog had hij de Markt als dé locatie gezien. ,,Maar het plaveisel is te glad. Wel is daar de ploegenpresentatie en de huldiging. Ook zetten we daar een groot scherm weg om de Tour de France te kijken.''

Parcours

Quote Het is een simpele route, eigenlijk één recht stuk Kees Leijten, Stichting PromOosterhout Het parcours zelf loopt na de Torenstraat over de Hoofseweg, naar de Oostpolderweg. ,,Daar draaien ze via de rotonde. Waarna ze weer dezelfde route terug volgen", zegt Kees Leijten van PromOosterhout.



,,Het is een simpele route, eigenlijk één recht stuk.'' Een bewuste keuze, vertelt hij: ,,Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Automobilisten kunnen via de Bovensteweg rijden, bij de Oostpolderweg komt een omleiding door de wijk.''

Niet op slot

,,We willen ervoor waken dat de stad 'op slot' gaat", vult Jespers aan. ,,Laatst nog in Bergen op Zoom. Positieve verhalen over de koers, maar dan gaat het toch weer over de slechte bereikbaarheid. Langs de route staan ook nog twintig verkeersregelaars uit Oosterhout om alles in goede banen te leiden.'' Geadviseerd wordt om te parkeren op het gratis terrein aan het Slotjesveld.

De mooiste plekken om de koers te bewonderen? Rein Lambregts van de organisatie zegt meteen: ,,De rotonde bij de Oostpolderweg, het keerpunt. Dat is natuurlijk spectaculair. Of: onder het viaduct bij de Hoofseweg. Daar sta je als toeschouwer iets hoger, waardoor je een mooi overzicht hebt.'' Jespers: ,,En natuurlijk de Torenstraat, waar je zowel de start als finish kunt zien.''

Duizenden bezoekers