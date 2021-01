Top 100 Made Live in september: ‘Juni misschien te vroeg voor knalfeest’

Eagle Shelter in Dongen maakt kans op Appeltje van Oranje

13 januari DONGEN - Inloophuis Eagle Shelter in Dongen is een van de kanshebbers voor een Appeltje van Oranje 2021. Dat is een prijs van het Oranje Fonds die jaarlijks wordt uitgereikt aan sociale projecten die het verschil maken in het leven van veel mensen.