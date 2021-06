Top 100 Made Live gaat door, kaartverkoop start 1 juli: ‘We zijn allemaal heel enthousiast’

Vanwege corona werd het evenement vorig jaar uitgesteld en later afgelast. Ook dit jaar werd het pinksterweekendevenement verplaatst, maar van afstel is geen sprake: het eerste weekend na de zomervakantie barst het feest aan de Tuinbouwweg weer los.

,,Gelukkig is onze verwachting uitgekomen en kunnen we de Top 100 organiseren zonder de anderhalve meter maatregel. Anders hadden we het niet kunnen doen”, zegt organisator Hans Dickens.

Maatregelen

Of het nou met testen voor toegang, een vaccinatiebewijs of toch iets anders is, hangt af van de regels op dat moment. ,,Die volgen we uiteraard. We willen dat mensen net zo gezond naar buiten komen als dat ze naar binnen zijn gegaan.” Vanwege de coronaregels is de toegang vanaf 18 jaar.

Quote Door het overlijden van gitarist Eddie Van Halen is er dit jaar een speciale ‘Van Halen tribute’

Met jaarlijks ruim 3000 bezoekers is de Top 100 een begrip, waarbij coverbands uit de regio om de beurt de 100 meest populaire rocknummers spelen. Op het podium dit jaar Made4Made, 100% Katoen, The Billy’s XL, Prime en Deep White. Door het overlijden van gitarist Eddie Van Halen is er dit jaar een speciale ‘Van Halen tribute’. ,,De band Van Halen komt dit jaar extra vaak voorbij. De gitaristen zullen ook een solo spelen.”

Kaartverkoop start 1 juli via www.top100made.nl. Al gekochte kaarten voor de afgelaste 2020-editie zijn ook geldig.