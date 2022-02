Toon (86) onderhoudt een bijzondere tuin: ‘We kijken er de hele dag op, het moet netjes zijn’

Update EuroParcs ziet af van jachthaven Hermenzeil: ‘Heel vervelend, maar wij vissen ook wel eens achter het net’

RAAMSDONK - De deal over jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk is geklapt. EuroParcs trekt de stekker eruit. ,,We richten ons steeds meer op het buitenland. Dit kost miljoenen. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven.”

15 februari