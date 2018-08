Tony Kitchen Bar in Oosterhout heeft nog best een klus na zijn vakantie

Proef Tony's foodsharing experience. Dat adviseert Tony op de website die, lezen we, 'binnenkort beschikbaar' komt. De lezer wordt 'even een Mediterraans vakantiegevoel' beloofd. Nou, laat maar komen.

'Online reserveren ging nog nooit zo snel en makkelijk', zegt de vriendin die me vergezelt op een diner bij Tony Kitchen Bar (voorheen Pèrron) aan de Heuvel in Oosterhout. Er is een tafel op het terras voor ons vrijgehouden. We zien echter ook mensen in de tuin achter de zaak zitten. Personeel, zo blijkt later. Of wij dáár misschien...? Helaas, de tuin is nog niet op orde. Tony is ook nog niet zo lang open.

Op vakantie

Tony Topouzis is in Oosterhout een bekende horecaondernemer. Zo begon hij Brevi en Tompoes en La Cantina en is hij ook de eigenaar van het naast de Kitchen Bar gevestigde Il Vicino.

Gelukkig hebben we ons via de website nog niet lekker gerekend. Want de aantrekkelijke kaart op de site wijkt aanzienlijk af van de beknoptere versie die ons op locatie wordt overhandigd.

Tony zelf is deze woensdag op vakantie. De jongedame die onze gastvrouw is, is weliswaar vriendelijk, maar komt hier en daar toch wel wat handige vakkennis tekort. Ze weet dat pintxos 'iets met broodjes' is, maar niét wat de specialiteit van de week is ('dat moet ik even navragen'). Bij mijn gaste ontbreekt een van de vier pagina's uit het menu. Dat blijken de pintxos te zijn, kleine hapjes, die vaak op een stukje brood of stokje gepresenteerd worden. Die pagina wordt vervolgens ook uit mijn menu gehaald, maar gelukkig kunnen we die hapjes nog wel bestellen.

Zout en peper

Vijf hapjes van de chef worden het. Vijf smakelijke: een stukje rijpe avocado met garnaal, een mooie krul ham met tomaat, gazpacho, Manchego met een groen pepertje, mozzarella... nou ja, van die dingen.

Daarbij kiezen we zelf nog drie voorgerechtjes van de kaart: kroketjes met iberico ham, garnalen met knoflook en verse inktvis van de grill. Die inktvis, pijlinktvisjes met tentakels, is uitstekend - vers en goed gegrild - maar de bijgeleverde saus mist alle pit. Er lijkt nauwelijks zout en ook geen peper in te zitten.

Mijn gaste moppert dat haar kroketje leeg is. De tweede is ook maar matig gevuld. Dan heb ik meer geluk. Ik vind ze lekker. Ook voor de garnalen geldt dat ze wat flauw zijn. Daar had bijvoorbeeld best wat knoflook bij gemogen. Al ajillo was ons beloofd. Kom op dan!

Bij de hoofdgerechten beginnen we ons toch serieus af te vragen of Tony al wel op vakantie had moeten gaan. Mijn gaste bestelde de tournedos, waarbij zij volgens de kaart 'spinazie / kalfsjus / Madeira' had zullen krijgen, geheel op de wijze zoals de grote chefs hun waren vandaag de dag aanprijzen.

Ongezellig bordje

Maar spinazie, kalfsjus en Madeira ontbreken. Het overigens goed gebakken stukje vlees van goede kwaliteit ligt ongezellig droog op haar bordje te liggen. Op een bedje van een stuk of zes haricots verts, vergezeld van vijf gebakken aardappelschijfjes en een bakje met bolletje kruidenboter.

Vrienden die we aan een tafeltje verderop spotten, laten weten dat zíj wel spinazie hebben gekregen. En dat de zeebaars héérlijk is. Voor mij op tafel staat de door mij bestelde zarzuela, een Spaanse stoofschotel van vis. Helaas voldoet ook deze schotel niet aan de verwachtingen.

Zo zijn de twee mosselen en de gamba niet goed gegaard, ontbreekt de beloofde sherry en lijken ook hier alle kruiden weggelaten die zo'n schotel tot een feestje maken. En waarom bliktomaten gebruiken in een seizoen dat de verse variant bij bossen betaalbaar te verkrijgen is? Tony toch!

En wat we niet wisten: voor bijgerechten (friet, seizoensalade) moet betaald worden (respectievelijk 3,8 en 4,5 euro).

Afsluiter

Gelukkig wachten ons nog de nagerechten. Ik heb de tarte tatin van het menu gevraagd. Nou, dié smaakt. Lauwwarm geserveerd, met vanille-ijs en slagroom.

Mijn gaste heeft het kaasplankje besteld en daarop liggen vijf kaasjes zoals een oude Manchego, kaas met fenegriek en Munster (waaraan door het huis met de nodige fantasie het woord 'roodgeaderd' wordt toegevoegd). Geserveerd met appelstroop, broodje en nootje.

Al met al zijn we toch een beetje teleurgesteld in Tony. Misschien zijn het kinderziekten, misschien lag het aan de warmte. En natuurlijk heeft de baas recht op vakantie, maar wat ons betreft is er alle reden voor Tony om nu weer snel met energie op volle kracht aan de slag te gaan.

De Kaart

De kaart van Tony Kitchen Bar is uitgebreid. Hapjes, bites, platters, een menu, ofwel keuze te over. Hapjes combineren, platters en pintxos van de chef, grill-bites: Tony nodigt de gast uit om zo veel mogelijk te proeven en te delen.

Kunt u zelf geen keuze maken? Laat u verrassen en proef Tony's foodsharing experience. Een driegangendiner kost 29,50. Daarbij kan gekozen worden uit drie voor-, drie hoofd- en twee nagerechten (ijskoffie of tarte tatin). Let wel even op: De kaart op de website is een andere dan op locatie.

Adresgegevens en openingstijden:

Tony Kitchen Bar

Heuvel 8, Oosterhout

0162-694977

www.tonykitchenbar.nl

Maandag gesloten

Beoordeling

Voorgerechten 7,0

Hoofdgerechten 6,0

Nagerechten 7,5

Prijs/kwaliteit 6,0

Ambiance 7,5

Bediening 6,0

Dranken 7,5

Eindoordeel: 6,7