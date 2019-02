Ton Kuppens’ Radar Love is fraaie aftrap voor Kaaise Dweildag

,,We staken die woensdag na zijn overlijden de koppen bij elkaar en besloten direct dat we dit gingen doen. Dat het ‘Radar Love’ werd stond gelijk al vast”, legt Dick Oomen van Ut Kaaiendonks Kepelleke uit. Kuppens schreef arrangementen van deze Golden Earring-klassieker voor dweilorkesten; sommigen van hen namen het vast op in hun repertoire. Maar belangrijker: Kuppens was belangrijk achter de schermen van de carnavalsmuziek in Oosterhout. ,,Het was een stikgoeie vent die heel veel deed, dus over dit eerbetoon heeft niemand lang hoeven na te denken”, legt Oomen uit, voordat hij zich aansluit bij zijn kapel. Ut Kraaiendonks Kapelleke brengt het nummer van ruim zeven minuten samen met Staamp, hofkapel en jeugdhofkapel De Smulnarren, d’Askruizen en Kruispunt ten gehore.

34 kapellen spelen tijdens deze 34e editie, verdeeld over de vele cafés in overwegend de Klappeijstraat. Zij ontvangen het evenement al jaren gezamenlijk met graagte. Prins Mienus XIV roept het al vanaf het podium: eigenlijk is die regen wel welkom, opdat de cafés ramvol zitten en de carnavalssfeer er snel in komt. ,,Het geheim is dat het zo tot in de puntjes toe verzorgd is”, denkt Frans Korse. Achttien jaar was hij vrijwilliger, de laatste vijf jaar begeleidde hij één der kapellen van kroeg naar kroeg. Dit jaar lieten zij verstek gaan en is Korse weer eens bezoeker. De organisatie is al jaren in handen van Theo Poortvliet. ,,Dat is een wandelende database, die is niet zomaar op te volgen. Mocht hij ooit stoppen, dan zal Theo zijn opvolger echt moeten begeleiden, want dat gaat niet zomaar”, grijnst Korse