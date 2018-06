Ton Bruijs (73) uit Oosterhout slaagt voor motorrijbewijs: 'Iedereen vindt het bijzonder, behalve ik'

In oktober volgde Bruijs een proefles en hij was meteen verkocht. "Ik reed 40 jaar lang fanatiek op mijn racefiets. De laatste jaren kon ik fysiek het gewenste niveau niet meer halen, daarom ben ik gestopt", vertelt Bruijs. "Maar in de auto voel je niet de zon op je huid en de wind in je haren. Ik voel me dan net een toeschouwer in een vissenkom wanneer ik langs polders en dijken rijd", legt hij uit.

Zo anders is dat op de motor waarop hij zich weer echt deel van de natuur voelt. Zijn omgeving was wel bezorgd: "Ik begin op het moment waar anderen stoppen. Maar als het kan en ik er plezier in heb, waarom niet? Voor mijn vrouw en kinderen kan, zal en wil ik geen gekke dingen doen op de motor. Iedereen vindt het bijzonder behalve ik", meent hij.

Toch komt het niet vaak voor dat 70-plussers hun motorrijbewijs halen. Volgens cijfers van het CBR haalden acht heren in 2017 hun rijbewijs, de oudste van hen was 72. "Voor ik eraan begon heb ik ook wel gevraagd of ik niet te oud was", bekent Bruijs. Bij verkeersschool Willem Verboon konden ze daar wel om lachen. Wat bleek: Cees Ligtvoet, de instructeur die Bruijs het grootste deel van de tijd les zou geven, is 75. "Veel mensen vinden het vreemd dat ik nog lesgeef. Maar ik doe het alleen omdat ik het zo ontzettend leuk vind en ik ben niet van plan om voor mijn 80ste te stoppen", stelt Ligtvoet vastberaden.

Vrijheid

Het mooiste aan motorrijden? "De vrijheid, dat is het enige goede woord eigenlijk", aldus Ligtvoet. De twee kijken terug op fijne lessen: "Misschien komt het doordat we van dezelfde leeftijd zijn dat we elkaar goed aanvoelen", vindt Bruijs. Door zijn ervaring op de racefiets gingen sommige dingen Bruijs gemakkelijker af: "Door de bocht heen kijken, korte bochtjes maken. Maar met 130 kilometer per uur de snelweg op vond ik wel spannend. Je bent zo kwetsbaar", weet hij. Toch was hij voor zijn examen niet echt nerveus: "Alleen gezonde spanning die verdween toen ik de motor startte." Volgende week haalt hij zijn rijbewijs op en maakt hij een proefrit op een Triumph Street Twin motor. "Ik hoef geen racemonster, geef mij maar een mooi retro model. Past goed bij mijn ouwe kop", grapt hij tot slot.