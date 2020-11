Tomado is verdwenen, maar niet bij de mensen thuis

Wiplala, Pluk van de Petteflet, Minoes, Jip en Janneke. Allemaal titels die toebehoren aan Annie M.G. Schmidt. Dat de koningin van het Nederlandse kinderboek ook Sloddervrouwtje en Sloddermannetje heeft geschreven, is nagenoeg onbekend. De auteur zweeg er altijd over. Begrijpelijk. In het boekje, verschenen in 1961, zit haar ziel niet, want het is een reclameboodschap voor Tomado.