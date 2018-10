Toerlezjoere zet mooie plekjes op de kaart in Gilze en omstreken

“Na 2 jaar hard werken zijn we ontzettend blij dat we dit prachtige rustpunt hebben kunnen realiseren”, vertelt voorzitter Ted van der Lee vanmiddag tijdens de officiële opening van het eerste Toerlezjoere-rustpunt in Gilze. Dit rustpunt is het begin van een groot Toerlezjoerenetwerk in de regio tussen Breda, Tilburg en de Belgische grens.

Het Toerlezjoere-rustpunt bevindt zich in de driehoek Horst en Alphenseweg in Gilze. "Ons doel is om alle mooie plekken in de omgeving aan elkaar te rijgen en het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor wandelaars en fietsers", aldus Van der Lee. "Daar zijn we goed mee op weg."

Natuur, cultuur en de locatie

Het rustpunt is in samenwerking met het bedrijf 'Peerdrops' gerealiseerd. Oprichter en eigenaar Mark Andrik wilde dat het een moderne uitstraling kreeg. "Drie dingen staan bij het rustpunt centraal: natuur, cultuur en de locatie", vertelt hij. "Mensen moeten hier natuurlijk hun rust kunnen vinden, maar we willen ze ook graag iets bijbrengen over de locatie waar ze zich bevinden."

Quote Het doel is natuurlijk dat mensen hier hun rust kunnen vinden, maar we willen ze ook graag iets bijbrengen over de omgeving Mark Andrik, Oprichter en eigenaar van ‘Peerdrops’ Op elk rustpunt staan twee informatieborden, eentje voor kinderen en een voor volwassenen, waarop korte informatie staat over het gebied. Mensen die meer willen weten, kunnen met hun telefoon de QR-code scannen die op het bord staat, waarmee ze doorverwezen worden naar de website van Toerlezjoere.

Burgerinitiatief

Ook Aletta van der Veen, wethouder van gemeente Gilze en Rijen, is blij met het initiatief. Zij wil vooral benadrukken dat dit een burgerinitiatief is. "Wij faciliteren het, maar de rustpunten zijn niet van de gemeente", legt ze uit. "Dit is een perfect voorbeeld van ondernemers die elkaar vinden en samenwerken om iets prachtigs te creëren. "

Volgens haar heeft de regio dit ook echt nodig. Weinig mensen weten dat er genoeg mooie plekken te ontdekken zijn in de omgeving van Gilze. Het is dus goed dat hier nu meer informatie over te verkrijgen is. "Als een gemeente veel folders en informatie uitgeeft, betekent het dat ze onder de indruk is van wat ze kan bieden", aldus Van der Veen. "Mede door deze plek en het magazine van Toerlezjoere, waarin onder andere fiets- en wandelroutes te vinden zijn, kunnen wij dit als gemeente ook gaan uitstralen.”

Groot netwerk