Toer de Boer Oosterhout: ‘We willen meer begrip voor de combine op de weg’

Sas Eg (D66) stapt op om ‘gedraai’ afvaldos­sier Geertrui­den­berg

15:27 RAAMSDONKSVEER - Het 'gedraai’ van de gemeenteraad van Geertruidenberg in het afvaldossier was voor haar de druppel. Burgerraadslid Sas Eg van D66 stapt op. Ze kan het 'niet meer aan zichzelf verantwoorden’ om in de gemeenteraad te zitten , schrijft Eg (54 jaar, Raamsdonk) in een open brief aan het college en gemeenteraad.