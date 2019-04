Toekomstvisie: ‘Grote winkels nog maar op één kant Dombosch’

Fietsronde vertelt oorlogsver­haal Gilze en Rijen

9:27 MOLENSCHOT - Het was burgemeester Jan Boelhouwer zelf die in 2013 het idee opperde om de Tweede Wereldoorlog blijvend te herdenken in zijn gemeente. Dinsdagmiddag opende hij samen met heemkring Molenheide de 31 kilometers tellende fietstocht.