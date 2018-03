Toekomst Motorcross Made aan zijden draadje

Crossen voor het goede doel: dit jaar zou de twintigste editie worden van Motorcross Made, waarbij de opbrengsten naar gehandicaptenorganisaties binnen de gemeente Drimmelen gaan. Traditiegetrouw ieder eerste weekend van november. Maar dat jubileum hangt nu aan een zijden draadje. En dat doet pijn: ,,Voor ons als organisatie, maar vooral voor de instanties die we steunen", zegt Wim Bastiaansen, van stichting DVO (Door Vrienden Opgericht).

,,Hobbyclubs, blaaskapellen. Onze steun is noodzakelijk, want zonder dat geld zijn deze instanties hun bestaan ook niet meer zeker." Tijdens de laatste cross werden er zeven organisaties gesteund, met geld of spullen die ze goed kunnen gebruiken. ,,Toen haalden we zesduizend euro op. Maar we helpen de organisaties ook met sponsoracties."

Internationale aandacht

De grond om straks te crossen is er: de organisatie krijgt volop medewerking van de agrariërs in de regio. Ook het aantal aanmeldingen van crossers ligt volgens Bastiaansen hoog. ,,Dit is één van de grootste motorcrossevenementen van Brabant. Waar een ander in de regio tweehonderd aanmeldingen heeft, hebben wij het dubbele. Wij denken puur en alleen omdat het voor het goede doel is. Mensen komen er zelfs voor uit Engeland."

Maar voordat er voldoende vrijwilligers zijn, begint de stichting dit jaar niet met de voorbereidingen. ,,We hebben al jaren te weinig vrijwilligers en zijn dan toch steeds begonnen met de organisatie. Maar met zo weinig mankracht is er geen beginnen aan." De vrijwilligers kunnen volgens Bastiaansen van alles gaan doen: ,,Ze hoeven geen kennis te hebben van de sport. Het is gaat om mankracht om bijvoorbeeld stroom te helpen aanleggen, of een waterleiding met een paar man door een sloot heen te trekken."