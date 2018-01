Toekomst Antoniushuis De Vinder in Oosterhout in gevaar

Wintercircus voor hele gezin én slechtzienden

15:40 OOSTERHOUT - Wintercircus Arletta Hanson staat zaterdag in de Bussel in Oosterhout met een show voor het hele gezin. De voorstelling 'Fraaie Fratsen' is ook toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking door de Stichting Komt het Zien! Circus Arletta Hanson is het eerste circus dat gebruikmaakt van blindentolken die net als een radioverslaggever tijdens de hele voorstelling vertellen wat er te zien is.