Toegangsverbod houdt agressieveling niet tegen: onrust in gemeentehuis Geertruidenberg

De inwoner is een bekende van de gemeente. Eind januari kreeg hij al te horen dat hij een half jaar lang niet welkom is in het gemeentehuis. Dat werd besloten nadat de man personeelsleden meerdere keren agressief, intimiderend en bedreigend had benaderd. Ook toen is er aangifte gedaan bij de politie vanwege zijn gedrag.

Afgelopen dinsdag wenste de man in kwestie iemand van de gemeente te spreken. Toen hij niet de juiste persoon aan de telefoon kreeg, werd hij kwaad. Hij uitte de nodige bedreigingen en kwam volgens de medewerker zeer intimiderend over.

Kwaad

Vervolgens verscheen hij, ondanks zijn toegangsverbod, op het gemeentehuis en is naar binnen gegaan. Hij was kwaad en trapte tegen de glazen schuifdeuren van het gemeentehuis. ,,Dit is door de aanwezige medewerkers als agressief, intimiderend en bedreigend ervaren”, laat de gemeente weten. De politie kwam ter plekke en heeft de man geboeid naar het bureau gebracht.