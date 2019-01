Toedeling BOA's symbool voor chaos bij ABG-gemeenten

Statusloze kinderen gevangen tussen hoop en vrees

10:14 GILZE - De Armeense kinderen Susanna (11) en Dianna (8) volgen het debat over het kinderpardon in de Tweede Kamer op de voet. Vader Gagik en zijn vrouw Hripsime weten wat onzekerheid met hen doet. ,,We leven tussen hoop en vrees. Komt er een pardon of niet. Het gaat ons erg aan het hart dat gisteren nog kinderen zijn uitgezet.‘’