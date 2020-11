Toch uitstel uitzetting lesbische Happy (23) die in azc Gilze met kokend water werd overgoten?

Boerenpraat ‘De trekker is toch hét symbool van de boer’

7 november Afgelopen week waren we weer druk op het land. We moeten een beetje de geschikte momenten kiezen in verband met het weer en de gesteldheid van de bodem, maar het is de juiste tijd om wintergranen te zaaien. Graantypes die je zaait in het najaar en die de winter nodig hebben om tot een goed gewas uit te groeien. Wij zaaiden drie percelen met wintertarwe in combinatie met winterveldbonen. Een energie en eiwitrijke teelt voor bijvoeding in het rantsoen van de koeien, in plaats van overzees aangekocht krachtvoer.