Toch schaatsen tijdens kerstvakantie in Raamsdonksveer, wel op een andere plek

'Bijna monument' Princentafel gesloopt

14 november BREDA/OOSTERHOUT - Het honderd jaar oude huis Princentafel in het buitengebied van Teteringen, dat vorige week is gesloopt, was een paar maanden daarvoor 'in aanmerking gekomen voor de monumentenstatus'. Dat zegt de gemeentewoordvoerder van Breda na vragen van BN DeStem. 'Het pand was positief beoordeeld en zou de procedure ingaan, maar het bleek vlak daarvoor verkocht te zijn.'