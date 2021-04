Toch geen reddende engel: Rosita (53) was de beste match voor een patiënt maar mocht niet doneren

Honderden belangstel­len­den voor presenta­tie over nieuwe woonwijk Woonakker in Teteringen

24 april TETERINGEN - Een eerste presentatie over de nieuwe wijk Woonakker in Teteringen trok donderdagavond een kleine driehonderd belangstellenden. De online bijeenkomst bood nog geen concrete inzichten, daarvoor zijn de plannen in een te vroeg stadium. De vragen uit dorp Teteringen lieten een grote betrokkenheid zien.