Tóch een carnavalsgevoel in Haaykaant: QR-codes ontcijferen en keukendeuren beschilderen

Luuk (8) en Suus (6) verstoppen verfstenen: ‘We willen de mensen blij maken’

22 januari RAAMSDONKSVEER - Ze duiken overal op. In Geertruidenberg, in Raamsdonksveer: zwerfstenen, beschilderd met kleurrijke taferelen. Je vindt ze in de struiken, aan de rand van een perkje, in de holte van een boom. Een beetje verstopt, maar ook niet te moeilijk, ,,want je moet ze wel kunnen vinden”.