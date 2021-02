Toch carnaval in Kluivenduikersrijk met klúúntocht: ‘Iedereen helpt mee in Den Hout’

Relschop­pers Oosterhout­se nieuwjaars­nacht in beeld: nog geen tips

10 februari OOSTERHOUT - Er zijn voorlopig nog geen tips binnengekomen over de rellen tijdens nieuwjaarsnacht in Oosterhout. Omroep Brabant toonde maandag beelden van de relschoppers bij het programma Bureau Brabant, in de hoop dat mensen herkend worden.