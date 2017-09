'Tja, we zijn allemaal zo rond de dertig...'

Juf na juf kwam het blijde nieuws vertellen bij directeur Cisca van der Pluijm. Maar liefst vijf leerkrachten van basisschool De Peppel in Dussen zijn zwanger. En nee, dat is géén afgesproken werk. ,,Gelukkig zit er steeds een maand tussen.''

U telt er vier, maar het zijn er vijf: juf Laura Tabak is al met verlof en staat daarom niet op de foto. De Peppel in Dussen wacht een heuse babyboom, met vijf juffen in verwachting.

Nathalie van Dongen van groep 8 vertelde het vrolijke nieuws als eerste. Al snel volgde juf Laura. ,,Hartstikke mooi natuurlijk'', zegt directeur Cisca van der Pluijm. ,,En toen ging wéér de deur dicht voor een gesprek.'' ,,Ja, zo ging dat'', reageert Ilona Francken van groep 3. Ze is één van de gelukkige moeders in spe. ,,Ik was dus nummer drie die het vertelde. In de zomervakantie appte Marleen een foto van haar echo en na de zomervakantie kregen we van Inge ook een symbolische foto, met twee grote rugzakken en een kleintje...''

De vrouwen hebben niets afgesproken of gepland. ,,Tja, we zijn allemaal rond de dertig'', zegt Francken met een lach. Nathalie: ,,Voor vier van ons is het het eerste kindje, je weet nooit wanneer het lukt, dus het is echt toeval.''

Quote Onze stagiair, een man, krijgt heel wat flauwe grappen naar zijn hoofd... Ilona Francken

Francken: ,,De leerlingen vinden het prachtig, die vergelijken ons de hele tijd. Dan zeggen ze: 'Hé, juf Laura heeft een grotere buik'. En ze leggen ook een oor tegen onze buiken om te luisteren of ze de baby horen.''

Ook ouders reageren leuk op het nieuws, vinden de juffen. Al worden er - onvermijdelijk - ook veel grappen gemaakt. Francken: ,,Nee, we hebben géén wild feest gehad. En onze stagiair is een man. Nou, die krijgt heel wat flauwe grappen naar zijn hoofd...''

Lastig

De dames proberen er niet te veel over te praten, maar dat blijft lastig. ,,Tijdens de lunch gaat het er toch over'', zegt Francken. ,,Het is ook wel echt mooi dat je het met elkaar kunt delen. En we helpen elkaar. Als de één al wat verder is in de zwangerschap, dan loopt de ander even voor haar de trap op en af als ze iets van boven nodig heeft.''