Tips van Kristel voor Sigrid: handelsminister op werkbezoek in Oosterhout

OOSTERHOUT - Ze had zes 'tips van Kristel voor Sigrid’. Een ervan: kies voor meer Europa en voor minder China. En promoot als handelsminister het vrouwelijk ondernemerschap. Het pleidooi van Kristel Groenenboom viel in vruchtbare bodem bij Sigrid Kaag.

Zij kwam op werkbezoek bij het Oosterhoutse containerbedrijf waar Groenenboom (34) over 28 man de scepter zwaait.

Een directeur van een ‘technisch’ containerbedrijf tegenover de D66-politica die de eerste vrouwelijke premier van Nederland wil worden. Groenenboom kwam meteen ter zake.

Zo snel als ze praat, ze kort en krachtig zijn de twee A4-tjes die ze voor de handelsminister had opgesteld. ‘Kristels tips voor Sigrid’ stond er boven. Met die titel brak ze meteen het ijs bij de minister, die, glimlachend, zelf om een kopje koffie moest vragen: ,,Sorry dat ik zo brutaal ben, maar ik maak korte nachten".

Waarom Kaag per se naar Oosterhout wilde komen? Groenenboom: ,,We hebben elkaar op een handelmissie in India ontmoet en toen was ze al zo geïnteresseerd".

Volledig scherm Minister Sigrid Kaag en ondernemer Kristel Groenenboom tijdens een rondleiding op het bedrijf. © Pix4Profs/René Schotanus

Wat India betreft: zoek het dichter bij huis, was Groenenbooms boodschap. Verbeter de handelsrelatie tussen België en Nederland.

Zij: ,,Ik ben een Nederbelg, ik woon al 20 jaar in België. Tijdens corona gingen in een keer de grenzen dicht. Eerst België, toen Nederland. Het leek wel een politiek spelletje. Communicatie leek er niet te zijn. Ik heb gezien hoe de middenstand in Antwerpen daaronder heeft geleden.”

Extra medicijnen

Zoek het in de regio. Groenenboom: ,,Mijn moeder haalt altijd extra medicijnen, bang als ze is dat ze straks niet meer verkrijgbaar zijn.”

Kaag, pleitbezorger van een sterk Europa: ,,Corona heeft ons geleerd hoe afhankelijk wij van het verre buitenland zijn. Wij zijn bezig de maakindustrie in eigen land weer op te starten. Als we geen goedkope grondstoffen hebben dan moeten we kijken of we hoogwaardiger poducten kunnen leveren".

Hier sprak de politica. Zoals Kaag het ook niet kon laten om Groenenbooms stellingname tegen het twee jaar doorbetalen van zieke werknemers, te omarmen.

Groenenboom: ,,Ik heb een zieke werknemer, van wie ik niet wist dat ie kort voor zijn sollicitatie van de trap was gevallen. Zijn hele rug is versleten. Waarom moet ik die twee jaar doorbetalen terwijl ik daar als bedrijf niets aan kan doen? Laat dit een collectieve verantwoordelijkheid worden.”

Het was koren op de molen van MKB-voorzitter Hans Biesheuvel, die ook voor dit gesprek was uitgenodigd. ,,Het MKB is de motor van onze economie. Langdurig doorbetalen bij ziekte is de nekslag voor veel ondernemers.”

Hoed

Kaag tegen Biesheuvel: ,,Maar Wouter (Koolmees,MKO), is toch bezig met een versoepeling?” Tegen het gezelschap: ,,Ik zet nu even mijn hoed van handelsminister af. Dit moeten we als D66 oppakken".

Volledig scherm Minister Sigrid Kaag en onderneemster Kristel Groenenboom tijdens een rondleiding op het bedrijf. © Pix4Profs/René Schotanus

Waarna het tijd was voor een rondleiding over het bedrijf dat Kristel op 23-jarige leeftijd van haar vader overnam. Over de vooroordelen en stereotypen waar ze als vrouwelijke ondernemer tegenaan loopt, schreef ze het boek 'Mag ik meneer Kristel spreken?’

Ze hoort ze nog steeds, die vooroordelen. Groenenboom: ,,Vorige week vertelde een sollicitant dat hij er problemen mee had om te komen solliciteren bij een vrouwelijke directeur van een technisch bedrijf. Ik was zo geschrokken dat ik even niet meer wist wat ik moest zeggen.”