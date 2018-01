Tiny apartments in oude pastorie in Dongen zijn van de baan

Fa­cebook-wet­hou­der Kevin van Oort:'Iedereen vindt iets van je'

11 januari GEERTRUIDENBERG -Kevin van Oort was 26 jaar toen hij in Geertruidenberg begon als wethouder. De jongste gemeentebestuurder in de regio greep Facebook aan om te communiceren over zijn beleid. ,,Collega's waarschuwden mij dat ik te persoonlijk werd", zegt de wethouder 2.0 die met iedereen in gesprek gaat.