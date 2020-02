Tim (10) doet verslag van gameverslaving: ‘Gamen is leuk, maar buiten voetballen leuker’

Begrazen Bastion: van acht naar twee runderen

6:56 GEERTRUIDENBERG - Het is te vroeg om te concluderen dat het runderproject mislukt is. ,,Pas als alle vier seizoenen voorbij zijn kunnen we kijken wat het effect van de begrazing op de natuur is”, zei wethouder Kevin van Oort donderdagavond over de begrazing van de Donge-oever bij de Bastions in Geertruidenberg.