Tilburgers proberen auto te stelen op Vlierlaan in Oosterhout

OOSTERHOUT - Twee Tilburgers (20 en 28 jaar) zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond drie uur aangehouden op de Vlierlaan in Oosterhout. Het duo wordt verdacht van poging tot diefstal.

Agenten kwamen af op een melding dat twee personen probeerden in te breken in een auto aan de Wijnruit. Op de Vlierlaan zagen de agenten een auto rijden met daarin de twee verdachten.

De Tilburgers, die al bij de politie in beeld waren voor inbraken en diefstal, zijn aangehouden en zitten nog vast. De auto van de verdachten is in beslag genomen.