Tilburger blijft in de cel voor neerschieten Rijenaar

Senioren Rijen willen meer ruimte in De Boodschap, maar die is er niet zegt de directeur

12 december RIJEN - Seniorenvereniging Rijen (SVR) vindt dat haar een worst is voorgehouden door cultureel centrum De Boodschap. Aan de verhuizing naar de bibliotheek houden zij minder ruimte over dan verwacht. ,,Als De Boodschap wat inlevert, kunnen we goedkoop verkassen", zegt voorzitter Truus Noij. Ingrid Langen van De Boodschap is verbaasd.