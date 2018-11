Tilburg ontkent concurrentie op bedrijventerrein met Gilze en Rijen

GILZE EN RIJEN - De gemeente Tilburg zegt dat het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort niet concurreert met Midden-Brabant Poort in Gilze en Rijen. Dat antwoordt de Tilburgse wethouder Berend de Vries na zorgen daarover in de buurgemeente.

De gemeenteraad van Gilze en Rijen overweegt maandagavond 5 november een motie in te dienen die gesteund wordt door alle raadsfracties. De politiek wil niet dat het nieuwe 80 hectare grote bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg een concurrent wordt voor het ernaast gelegen Midden-Brabant Poort. Wijkevoort is gepland in de oksel van de Burgemeester Letschertweg en de A58. Aan de andere kant van de snelweg ligt Midden-Brabant Poort.

Buffer

In Gilze en Rijen was de zorg dat Tilburg tegen de afspraken in ook in de zogeheten bedrijvencategorie 4.2 bedrijven zou gaan werven en dat er weinig overblijft van een groene buffer. Eerder was afgesproken dat Wijkevoort vooral zou inzetten op grootschalige distributiecentra, betoogt de raad. Een ontwikkeling van logistiek en smart industry.

Overleg