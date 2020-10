Tijdelijke Scapino-outlet komt naar Oosterhout

De rijke natuur van Altena beschreven: 'Waard om te beschermen’

23 oktober ALTENA - Een soort nulmeting. Hoe de natuur er in Altena voorstaat. Zo vat Jaap van Diggelen, voorzitter van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, het boek Biodiversiteit in kaart. De rijke natuur in Altena samen. Het is geschreven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging.