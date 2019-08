Tijdelijke mast langs A16 doet metingen voor toekomstig windmolenpark

Oosterhout strenger met onderhouds­ver­gun­nin­gen: ‘We willen de wildgroei aanpakken‘

6:24 OOSTERHOUT - Oosterhout stelt vanaf 2020 paal en perk aan de uitgifte van onderhoudsvergunningen, zo heeft het college van B en W besloten. ,,We willen de wildgroei aanpakken”, zegt de gemeentewoordvoerder. ,,Dit naar aanleiding van klachten van ondernemers over oneigenlijk gebruik van onderhoudsvergunningen. In overleg met ondernemers is bekeken hoe dit voorkomen kan worden.”