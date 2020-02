Tijdelijke maatregelen als Bromtol op de schop gaat

Drie ton voor aanpak boomrijke straten in Rijen die met wortelpro­ble­men kampen

17 februari De wortels van bomen zorgen in een aantal straten in Rijen voor de nodige problemen. Ze veroorzaken onder meer verzakkingen en bulten in het wegdek. Reden voor de gemeente ruim drie ton uit te trekken om de bestrating aan te pakken.