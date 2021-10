Tientallen Sara’s verzamelen zich in Oosterhout: ‘Vijftig is maar een getal’

Tekort aan personeel noopt horeca de deuren dicht te houden: ‘Sluiten was beste uit twee kwaden’

6 oktober In heel West-Brabant is het in veel cafés en restaurants onmogelijk om aan voldoende, gekwalificeerd personeel te komen. Het probleem is al zo groot dat er bedrijven zijn die noodgedwongen een dag extra dicht gaan in de week.