Tientallen ouderen hun huis uit door stroomstoring in Waalwijk

Vijf vrouwen verklaren: 'Huisman kneep in onze borsten'

30 januari OOSTERHOUT - De vijf vrouwen die zeggen dat zij door burgemeester Stefan Huisman zijn betast, zijn vooral door hem geknepen in met name hun borsten. Dat blijkt uit hun verklaringen die dinsdagavond anoniem ter inzage zijn gelegd voor de gemeenteraadsleden in Oosterhout.